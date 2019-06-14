Банк БелВЭБ профинансирует поставки высокотехнологичной продукции для Могилевлифтмаша на 250 млн российских рублей

ОАО "Банк БелВЭБ" профинансирует для ОАО "Могилевлифтмаш" поставки высокотехнологичной продукции (сталь оцинкованная, лифтовая составляющая) из России на сумму 250 млн российских рублей.

Кредитная поддержка Банка БелВЭБ обусловлена потребностью предприятия в гибких механизмах финансирования текущей деятельности для расчетов с российскими поставщиками. Такое финансирование обеспечивает непрерывный производственный процесс по выпуску основного вида продукции – лифтов, востребованных на внутреннем и внешнем рынках.

Освоение ресурсов позволит предприятию более эффективно использовать оборотные средства и продолжать сотрудничество с крупными российскими производителями на более привлекательных условиях.

Могилевлифтмаш сотрудничает с Банком БелВЭБ с декабря 2010 года. Основные направления совместной деятельности – размещение активов, организация финансирования поставок продукции из России.

"Банк БелВЭБ и Могилевлифтмаш связывают давние конструктивные деловые отношения. Все эти годы наш банк стремится быть для этого важного для страны предприятия компетентным партнером при проведении финансовых операций. В целом приверженность высоким стандартам клиентского сервиса в сочетании с применением современных интернет-технологий позволяют Банку БелВЭБ быть на рынке одним из лидеров в области обслуживания корпоративных клиентов", – отметил председатель правления ОАО "Банк БелВЭБ" Василий Матюшевский.

ОАО "Могилевлифтмаш" является единственным в республике предприятием, которое производит лифтовое оборудование: широкую гамму пассажирских, грузовых лифтов (освоен выпуск около 147 базовых моделей). Производит запасные части для лифтового оборудования и запасные части для ремонта, замены и модернизации физически изношенных лифтов, эскалаторы поэтажные, подъемники мачтовые строительные грузопассажирские, подъемники для маломобильных групп населения, парковку роторную, комплекты оборудования для сельского хозяйства, а также непрофильное оборудование и потребительские товары (машины деревообрабатывающие, лебедки сельскохозяйственные и т. п.).

Удельный вес российских материалов в общем объеме производства составляет 60–70%. Основными поставщиками выступают ПАО "Новолипецкий металлургический комбинат", г. Липецк (металл) и АО "Омутнинский металлургический завод", г. Омутнинск (направляющие).

Основными рынками сбыта продукции являются Российская Федерация, Республика Беларусь, Украина, Казахстан. Поставки лифтового оборудования осуществлялись в Узбекистан, Литву, Эстонию, Грузию, Румынию и другие страны.

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