Банк БелВЭБ прорабатывает проект по переподготовке банковских служащих в программистов

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк БелВЭБ планирует реализовать пилотный проект по переквалификации банковских служащих в востребованных специалистов для IT-сектора. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления банка Василий Матюшевский, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня банк подписал с Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники меморандум о сотрудничестве, который предусматривает в том числе разработку образовательных программ повышения квалификации работников банка.

БГУИР и Банк БелВЭБ будут сотрудничать в области повышения квалификации банковских работников Сейчас реализуется стратегия трансформации банка в Fintech-группу, идет цифровизация каналов продаж, внедряются самые современные технологические решения в онлайн-банкинге.

"Мы говорим о переподготовке специалистов, которые в любом случае будут выходить из банковской системы, поскольку идет цифровизация банковского бизнеса, - пояснил председатель правления. - Обратная сторона цифровизации - большое высвобождение персонала. Это уже очевидно. И если мы хотим быть конкурентоспособными, мы будем вынуждены это делать и лучше этим процессом управлять".

По словам Василия Матюшевского, подписание меморандума с БГУИР - это элемент цивилизованной социальной ответственности, когда наниматель задумывается о том, куда дальше пойдут люди.

Одним из секторов, который формирует запрос на качественный персонал, является IТ-сектор. Именно в ПВТ, по словам председателя правления банка, сейчас большой запрос на персонал, которого там не хватает. Из-за этого так резко растет стоимость рабочей силы в этой сфере, что не очень хорошо для конкурентоспособности самого IТ-сектора. "Мы попробуем решить две задачи: в первую очередь - это судьбы людей, второе - квалифицированный персонал в IТ-секторе", - отметил Василий Матюшевский.

По его словам, банк планирует отработать этот пилотный проект, после чего состоится обсуждение в Ассоциации белорусских банков, а также с Национальным банком.-0-