Банк БелВЭБ выкупил облигации Мозырского НПЗ на 52,87 млн евро

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Банк БелВЭБ" осуществило сделку выкупа облигаций ОАО "Мозырский НПЗ" на сумму 52,87 млн евро, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

Облигации эмитированы с целью финансирования затрат на реализацию инвестиционного проекта "Комплекс гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков" (включая возмещение ранее произведенных затрат за счет собственных средств на указанные цели). Строительство комплекса позволит предприятию увеличить глубину переработки нефти до 90%.

Эта сделка относится к проектам, способствующим достижению синергетического эффекта: росту экспорта продукции совместных производств на рынки третьих стран, выстраиванию производственных цепочек добавленной стоимости. Сделка также способствует расширению российско-белорусских торгово-экономических интеграционных связей, поскольку планируется продолжение сотрудничества по закупке российской нефти под гарантию ОАО "Банк БелВЭБ".

ОАО "Мозырский НПЗ" является клиентом ОАО "Банк БелВЭБ" с 1996 года. При поддержке банка еще в 90-х годах прошлого века завод проводил первую серьезную модернизацию. В 2012 году с целью оказания финансовой поддержки Мозырскому НПЗ при строительстве комбинированной установки гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков банк по договору об открытии аккредитива привлек финансирование иностранных банков на сумму около $60 млн в эквиваленте. В 2015 году по этому же проекту банк выступил организатором привлечения кредита для завода в размере 27,5 млн евро для рефинансирования капитальных затрат.

С начала текущего года ОАО "Банк БелВЭБ" предоставило предприятиям нефтехимического комплекса страны финансовую поддержку на общую сумму примерно Br1,74 млрд в эквиваленте.-0-