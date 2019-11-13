Банк развития Беларуси прорабатывает концепцию венчурного фонда ранних стадий инвестирования

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития Беларуси прорабатывает концепцию формирования венчурного фонда ранних стадий инвестирования. Об этом сегодня журналистам сообщил председатель правления БРРБ Андрей Жишкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Жишкевич отметил, что в Беларуси уже есть бизнес-инкубаторы, акселерационные программы, инвест-фонды. Задача БРРБ, по словам предправления, состоит в том, чтобы помочь этому рынку сформироваться. "Мы сейчас активно прорабатываем концепцию формирования венчурного фонда ранних стадий инвестирования", - сказал он.

Необходимо, чтобы на рынке начинали инвестировать полноценные венчурные капиталисты, считает Андрей Жишкевич. Такие фонды могут приходить из-за рубежа, но, как подчеркнул председатель правления БРРБ, важно, чтобы подобными капиталистами становились белорусские инвесторы. Он констатировал, что этот сегмент высокорискованный. Статистика говорит о том, что 80-90% стартапов оказываются нежизнеспособными, зато оставшиеся 10% сулят привлекательный коэффициент на выходе.

Банк развития выступает одним из партнеров Всемирной недели предпринимательства, которая пройдет 18-24 ноября в Минске и Бресте. В числе основных событий - IX Международный форум предпринимательства, который состоится 19 ноября в Минске, и первый Региональный форум предпринимательства (пройдет 20 ноября в Бресте). Также состоятся конференции FinTech Day, Investor's Factory, соревнование стартапов Belbiz Battle, награждение лучшего ментора 2019 года. БРРБ представит свою программу поддержки малого и среднего бизнеса, наградит лучшие банки-партнеры.

Всемирная неделя предпринимательства (GEW) - это глобальная инициатива, которая проходит в одно и то же время в 170 странах мира с целью продвижения имиджа предпринимательства, развития делового сотрудничества и поиска новых идей. Официальным представителем GEW в Беларуси является ООО "Центр деловых коммуникаций "Белбиз". Партнерами Всемирной недели предпринимательства в Беларуси помимо БРРБ стали Агентство США по международному развитию USAID, Министерство экономики, Международная финансовая корпорация (IFC), посольство Великобритании в Беларуси, Белагропромбанк, Банк БелВЭБ и проект по развитию местных инициатив ПРООН.-0-