Банк развития Беларуси в 2020 году может выпустить евробонды в нацвалюте на Br200 млн

18 февраля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Банк развития Беларуси в 2020 году может разместить новый выпуск евробондов в белорусских рублях на сумму не менее Br200 млн. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции председатель правления ОАО "Банк развития Республики Беларусь" Андрей Жишкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Знаковым событием в прошлом году для нас стал выход на рынки евробондов, мы привлекли $500 млн. В этом году у нас нет потребности в допвыпуске евробондов именно в валюте, мы сохраняем задачу продолжить работу с инвесторской базой. Рассматриваем выпуск евробондов в национальной валюте как косвенную возможность. Если выпуск состоится, его объем будет не меньше Br200 млн. Что касается сроков их выпуска, у нас нет дедлайна", - отметил председатель правления.

По его информации, в начале года банк уже провел несколько встреч с потенциальными инвесторами. "В этом году состоялись встречи с инвесторами, и они внушают осторожный оптимизм. Инвесторы говорят нам о своем аппетите к национальной валюте", - подчеркнул Андрей Жишкевич.

Банк развития - специализированный финансовый институт, создан в 2011 году. Учредители - Совет Министров и Национальный банк. Главной целью деятельности Банка развития является развитие системы финансирования государственных программ и реализация социально значимых инвестиционных проектов.-0-

Банк развития Беларуси за 2019 год прирос в портфеле долгосрочного кредитования на 8% "Всего за прошлый год банк прирос в портфеле долгосрочного кредитования на 8%. Объем выдачи инвестиционных кредитов в 2019 году составил Br1 449 млн в эквиваленте", - отметил председатель правления ОАО "Банк развития Республики Беларусь" Андрей Жишкевич.

Беларусь может отказаться от директивного кредитования с 2021 года С 2021 года директивное кредитование должно в принципе исчезнуть, а 2020 год обозначен как год завершающий. Новые проекты уже не включаются в директивное кредитование, заканчивается финансирование проектов, которые были начаты в предыдущие годы.