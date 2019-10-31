Банк развития хочет разместить бонды в белорусских рублях в 2020 году

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития Беларуси хочет разместить евробонды в нацвалюте в 2020 году на сумму от Br200 млн, сообщил журналистам председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич сегодня на полях "Кастрычніцкага эканамічнага форума", передает корреспондент БЕЛТА.

"Точно хотели бы и будем работать над выходом на рынок в белорусских рублях", - сказал Андрей Жишкевич.

При этом Банк развития не видит для себя перспектив размещения в 2020 году долларовых бондов.

Как сообщалось, Банк развития в мае разместил дебютный выпуск бондов в белорусских рублях объемом Br210 млн сроком обращения три года с купонной ставкой 12% годовых. Инвесторы из США и Великобритании выкупили 66% от объема выпуска, из ряда стран Северной и Западной Европы - 34% выпуска. В пул инвесторов вошли управляющие компании, инвестиционные фонды, пенсионные фонды и банки.

В апреле банк разместил евробонды на $500 млн под 6,75% годовых.-0-