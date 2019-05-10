10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития подтвердил размещение трехлетних еврооблигаций в белорусских рублях, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию банка.
Выпуск еврооблигаций объемом Br210 млн сроком обращения 3 года с купонной ставкой 12% годовых будет размещен по цене 100% от номинальной стоимости и допущен к торгам на Глобальном рынке Ирландской фондовой биржи.
Итоговая региональная композиция инвесторов представлена участниками из США и Великобритании (66% от объема выпуска), ряда стран Северной и Западной Европы (34%). В пул инвесторов вошли управляющие компании, инвестиционные фонды, пенсионные фонды и банки.
Председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич считает, что дебютный выпуск еврооблигаций, номинированных в национальной валюте, предопределит новую траекторию движения для всего национального финансового рынка. "Своим проектом Банк развития сформировал открытый рыночный индикатив долгосрочного фондирования в белорусских рублях, который окажет весомое влияние на ожидания, прогнозы и действия иных участников национального рынка", - отметил Андрей Жишкевич. По его словам, фундаментальная идея данной сделки - продемонстрировать уровень внешнего доверия к национальной валюте, найти новые точки соприкосновения белорусских банков и компаний с международными инвесторами и кредиторами, повысить общий уровень инвестиционной привлекательности Беларуси на международной финансовой арене.-0-
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