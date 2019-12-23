23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития предоставит экспортный кредит Монголии на закупку белорусской пожарной техники. Соответствующее кредитное соглашение между банком и Министерством финансов Монголии подписано в Улан-Баторе, сообщили БЕЛТА в Банке развития.

По условиям соглашения Банк развития предоставит экспортный кредит на поставку белорусской пожарной техники производства ООО "ПОЖСНАБ" в адрес Государственного агентства по чрезвычайным ситуациям Монголии.

"Это первое индивидуальное кредитное соглашение по заключенному в апреле 2019 года генеральному соглашению между правительствами Беларуси и Монголии о предоставлении экспортного кредита, которое направлено на развитие торговых связей белорусских предприятий с предприятиями Монголии", - пояснили в банке.

Заместитель председателя правления Банка развития Иван Вареница отметил, что банк активно развивает программу по поддержке экспорта и нацелен на расширение рынков сбыта продукции белорусских производителей-экспортеров, а также на доступность экспортных кредитов частному бизнесу. "Данное кредитное соглашение является результатом качественного взаимодействия двух стран, и мы надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество", - подчеркнул Иван Вареница.-0-