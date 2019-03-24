Банк развития профинансировал 3 тыс. проектов по программе поддержки МСП

24 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития Беларуси с 2014 года профинансировал 3 тыс. проектов по программе поддержки малого и среднего предпринимательства, сообщил председатель правления Банка развития Андрей Жишкевич в интервью программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Андрей Жишкевич обратил внимание, что Банк развития сосредоточен не только на кредитовании госпрограмм - одним из базовых направлений его работы остается поддержка малого и среднего предпринимательства. Соответствующая программа работает с 2014 года. "Кредитный портфель превысил $400 млн совокупного объема кредитования, который Банк развития предоставил своим банкам-партнерам, 3 тыс. предпринимателей в конечном итоге за счет средств Банка развития реализовали свои проекты", - рассказал он.

Говоря в целом о планах на 2019 год, Андрей Жишкевич выразил мнение, что Банк развития должен помочь в создании инструментов, которых сейчас пока нет в стране. "Это те же самые инвестиционные фонды, поддержка инфраструктуры венчурного финансирования", - пояснил Андрей Жишкевич. По его оценке, Банк развития как крупный финансовый институт способен сделать первые шаги в этом направлении, сформировать рынок для прихода на него других игроков.-0-