Банк развития в I квартале предоставил около Br930 млн на поддержку национальной экономики

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития в первом квартале 2021 года предоставил около Br930 млн на финансовую поддержку национальной экономики, сообщили БЕЛТА в банке.

"По итогам первого квартала возросли объемы денежных средств, предоставленных Банком развития, по таким направлениям кредитной поддержки экономики Беларуси, как реализация инвестиционных и иных проектов, экспортное кредитование и поддержка малых и средних предприятий", - рассказали в банке.

На реализацию инвестиционных и иных проектов, включая инвесткредиты клиентам и приобретение целевых облигаций для финансирования объектов социального назначения, важных с точки зрения устойчивого развития экономики и реализации государственной социально-экономической политики, по состоянию на 1 апреля было предоставлено Br452,3 млн в эквиваленте, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

Объем выдачи экспортных кредитов на валовой основе достиг Br384,2 млн в эквиваленте (178% к уровню января - марта прошлого года). На финансовую поддержку малых и средних предприятий за январь - март текущего года было предоставлено Br92,2 млн в эквиваленте, что на 45% превышает объемы поддержки за аналогичный период 2020-го.-0-