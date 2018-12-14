Банк развития значительно увеличил финансовую поддержку белорусской экономики

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банк развития за 11 месяцев 2018 года направил на реализацию инвестиционных и иных проектов Br1,5 млрд, сообщили БЕЛТА в пресс-службе банка.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года темпы роста инвестиционного кредитования экономики Банком развития увеличены более чем в 1,5 раза.

На цели поддержки экспорта направлено с начала года Br590 млн в эквиваленте с превышением на 64% показателя за 11 месяцев 2017 года. В рамках реализации собственной программы поддержки малого и среднего предпринимательства Банк развития предоставил целевые ресурсы банкам-партнерам и лизинговым компаниям на финансирование проектов в сумме Br185 млн, что в 2 раза больше объемов финансирования малого бизнеса за аналогичный период прошлого года.

По результатам работы за январь-ноябрь 2018 года Банком развития получена прибыль в размере Br164 млн.-0-