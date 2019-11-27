Банк ВТБ (Беларусь) представил новый сервис для малого бизнеса – "Офис в банке"

Клиенты банка ВТБ (Беларусь) – юридические лица и индивидуальные предприниматели – могут воспользоваться новым сервисом "Офис в банке": специально оборудованным рабочим местом с доступом к системе "Интернет-банк".

Услуга предоставляется клиентам, которые имеют текущие (расчетные) и иные счета в банке и подключены к системе "Интернет-банк". Воспользоваться сервисом можно без взимания дополнительной платы, независимо от местонахождения подразделения банка, где открыт текущий (расчетный) или другой счет клиента.

"Сегодня банковский рынок страны переживает цифровую трансформацию, которая предполагает в том числе развитие систем дистанционного банковского обслуживания. Среди наших клиентов – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей – все большую популярность приобретает система "Интернет-банк". Теперь для того чтобы срочно совершить нужную банковскую операцию, клиенты банка ВТБ могут самостоятельно воспользоваться оборудованным рабочим местом с доступом в "Интернет-банк" в наших отделениях", – отметил Павел Епифанцев, управляющий менеджер департамента банковских и информационных технологий.

Рабочие места "Офис в банке" планируется установить во всех отделениях банка ВТБ (Беларусь) до конца текущего года.

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