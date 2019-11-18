Банк ВТБ (Беларусь) предупреждает о мошенниках и просит клиентов не сообщать персональные данные

Банк ВТБ (Беларусь) предупреждает о том, что в настоящее время мошенники, представляясь сотрудниками различных банков, звонят клиентам и просят предоставить паспортные данные (в том числе назвать девичью фамилию матери, коды из SMS-сообщений и т. д.), реквизиты карточек, пароли.

Банк настоятельно рекомендует ни в коем случае не сообщать кому-либо реквизиты банковской платежной карточки, пароли и коды доступа, паспортные данные и другую конфиденциальную информацию. Сотрудники банка владеют всей необходимой информацией и не запрашивают персональные данные клиентов.

При получении подозрительных звонков или сообщений в мессенджерах или посредством SMS банк советует проявить бдительность и не поддаваться на предложения сообщить персональные данные.

В случае поступления от подозрительных лиц просьб сообщить или уточнить личные данные, необходимо позвонить по телефонам банка, указанным на официальном сайте.

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