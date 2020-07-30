Банки в 2020 году реструктуризировали задолженность по кредитам и облигациям на более чем Br1,3 млрд

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банки и Банк развития в 2020 году реструктуризировали задолженность по кредитам и облигациям на более чем Br1,3 млрд. Об этом рассказал заместитель председателя правления Национального банка Сергей Калечиц в интервью газете "Рэспубліка", сообщает БЕЛТА.

"Национальный банк реализовал комплекс мер реагирования, направленных в первую очередь на повышение возможностей банков по кредитованию и оптимизацию кредитной нагрузки на население и предприятия. Принимая пакет мер, Нацбанк использовал неэмиссионные инструменты, ориентируясь на создание условий для более активного кредитования банковским сектором экономики с учетом имеющегося у банков запаса финансовой устойчивости, накопленного в прошлые годы", - сказал Сергей Калечиц. По его словам, пакет мер пруденциального регулирования направлен на то, чтобы банки могли не только более гибко подходить к кредитованию экономики, но и были заинтересованы в реструктуризации задолженности при необходимости.

На данный момент банки приняли 6 837 решений об изменении условий (о реструктуризации задолженности) по кредитным договорам. Из них 2 837 - по кредитным договорам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 4 тыс. - физических лиц. Всего в 2020 году банками и Банком развития реструктуризирована задолженность по кредитам и облигациям на сумму, превышающую Br1,3 млрд.

Также они реструктуризировали обязательства субъектов АПК в период действия указа от 17 июля 2014 года №348 "О мерах по повышению эффективности работы организаций агропромышленного комплекса" на сумму Br1,6 млрд, в том числе в 2020 году - Br38 млн. По отдельным кредитам сроки погашения продлены до 2035 года.-0-