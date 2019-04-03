Банковский процессинговый центр фиксирует рост популярности бесконтактных платежей

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Впервые с момента персонализации первой бесконтактной карточки Банковским процессинговым центром в 2012 году количество операций, совершенных по технологии NFC, сравнялось с количеством операций, совершенных по микрочипу, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Банковского процессингового центра.

"Это произошло благодаря лидирующим темпам прироста бесконтактных операций: в феврале 2019 года таких операций было проведено в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом сумма операций по бесконтактным карточкам возросла в 2,7 раза по сравнению с февралем 2018 года. Доля бесконтактных операций увеличилась до 31% и сравнялась с долей операций, совершенных с использованием микрочипа", - отметили в Банковском прецессинговом центре.

В феврале 2019 года доля бесконтактных карточек от всех персонализированных Банковским процессинговым центром составила 77%.

Банковский процессинговый центр прогнозирует дальнейший рост бесконтактных платежей в связи с распространением приложений для оплаты смартфоном и развитием инфраструктуры приема бесконтактных карточек.

По данным на 1 марта, Банковский процессинговый центр обслуживает почти 9,5 млн карточек.-0-