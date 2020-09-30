Банку развития увеличили лимиты кредитования госпрограмм и мероприятий

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Банку развития снова увеличили лимиты кредитования государственных программ и мероприятий в 2020 году. Соответствующее постановление Совета Министров 29 сентября 2020 года №560 официально опубликовано сегодня на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Недирективное кредитование увеличено на Br51,09 млн до Br805,48 млн.

"Промагролизингу" выделят Br50 млн на закупку техники, чтобы в дальнейшем передать ее в лизинг. Дополнительные средства (Br1,09 млн) будут направлены на замену тепловых сетей.

В итоге общий объем кредитования увеличен до Br1,71 млрд (изначально был установлен на уровне Br966,77 млн).-0-