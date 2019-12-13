Базовая величина в Беларуси с 1 января увеличится до Br27

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 1 января 2020 года базовая величина составит Br27. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 13 декабря 2019 года №861, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

В 2017 году БВ составляла Br23, в 2018-м выросла до Br24,5. С 1 января 2019 года размер базовой величины равен Br25,5. От этого показателя зависят размеры некоторых пособий, стипендий, налогов и сборов, штрафов, других выплат, в том числе пособий по безработице и стипендий безработным, направляемым службой занятости на учебу.-0-