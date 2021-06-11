БелАЭС позволит стране сэкономить около $550 млн в год - Михадюк

11 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. БелАЭС позволит стране сэкономить около $550 млн в год на импорте природного газа. Об этом рассказал заместитель министра энергетики Михаил Михадюк в интервью телеканалу "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Первый энергоблок БелАЭС с момента включения в объединенную энергосистему выработал 2,9 млрд. кВт.ч электроэнергии. Это позволило стране сэкономить валюты более чем на $100 млн на импорте природного газа", - сказал Михаил Михадюк. С вводом двух энергоблоков БелАЭС снижение валютной нагрузки оценивается в объеме порядка $550 млн в год.

В установленные сроки реализованы намеченные мероприятия по интеграции БелАЭС в энергосистему страны: на ТЭЦ и крупных котельных введены электрокотлы суммарной мощностью 916 МВт, идет работа по строительству пиково-резервных энергоисточников, которые в течение 15 минут смогут выходить на номинальную мощность, обеспечивая надежность энергосистемы с учетом различных режимов работы атомной станции.

Кроме того, растет потребление электроэнергии населением для нужд отопления и горячего водоснабжения. Дополнительные возможности для использования электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения жилфонда будут созданы за счет реконструкции электросетевой инфраструктуры. По словам Михаила Михадюка, объемы модернизации линий электропередачи планируется увеличить почти вдвое.-0-