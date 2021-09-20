Беларусь будет искать пути расширить поставки продукции, востребованной на емком рынке Бразилии

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь будет расширять свое экономическое присутствие в Бразилии. Это отметил журналистам Сергей Лукашевич, который сегодня назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Бразилии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Бразилия - это локомотив Латинской Америки, страна, входящая в двадцатку крупнейших партнеров Беларуси по товарообороту, - отметил новый руководитель дипмиссии.- Наше присутствие в Латинской Америке не настолько широко. И тем не менее, это направление важно в связи с новой политикой по усилению дальней дуги. Президент отметил, что необходимо расширение нашего присутствия там, и мы подумаем, какие меры предпринять и как это реализовать".

Дипломат обратил внимание на настроенность посольства в Бразилии на командную работу с белорусскими предприятиями. "Мы должны посмотреть те ниши, которые есть, и подумать о тех возможностях, которые Беларусь может использовать на этом крупном и емком рынке. Напомню, что Бразилия - это 211 млн жителей, $1,3 трлн ВВП", - сказал он.

Традиционными являются поставки в Бразилию белорусских калийных удобрений. Кроме того, часть пива в Бразилии варится именно из белорусского солода. По словам дипломата, "Гомсельмаш" начинает хорошо осваивать этот рынок, поставляя навесное оборудование для обмолота кукурузы. "Это наши ниши, которые были продуманы заранее. В таком духе продолжим эту работу", - сказал дипломат.

Сергей Лукашевич сделал акцент на том, что один из элементов двустороннего сотрудничества - это поставки бразильских самолетов Embraer для авиакомпании "Белавиа", которых насчитывается уже 12.

"Нам важно расширять белорусское экономическое присутствие в Бразилии. Это интересный регион, это сильный экономический кластер, у которого сложились свои подходы по сотрудничеству. Конечно, не надо туда поставлять говядину и спички, они сами это производят. Надо найти те ниши, куда можно интегрироваться со своей продукцией", - резюмировал Сергей Лукашевич.-0-