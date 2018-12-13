Беларусь будет привлекать российский кредит на $630 млн под выплаты по долгам - Минфин

13 декабря, Брест /Корр. БЕЛТА/. Беларусь будет привлекать российский кредит на $630 млн под выплаты по долгам, но не факт, что это будет в 2019 году, сообщил журналистам министр финансов Беларуси Максим Ермолович на полях Совета Министров Союзного государства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сроки получения привязаны к срокам платежей (по долгам. - Прим. БЕЛТА), поэтому сегодня нет необходимости его ни обсуждать, ни инициировать привлечение этих средств. Они нам просто не нужны - мы сейчас осуществляем досрочное погашение наших обязательств. Зачем нам привлекать заранее средства, какой смысл?" - сказал Максим Ермолович.

"Мы заложили в бюджет привлечение внешнего финансирования на $1,5 млрд. Соответственно, частично объем привлечения будет закрываться по тем договоренностям, которые имеются. Имеющиеся договоренности - $630 млн, которые мы согласовали с нашими коллегами на рабочем уровне", - добавил он.

Как сообщалось ранее, Беларусь и Россия договорились о выделении Минску российского кредита в 2019 году. Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов пояснял, что кредит будет предоставлен на рефинансирование ранее выданного займа на $630 млн.-0-