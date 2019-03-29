Беларусь будет сотрудничать с ОАЭ по вопросам создания инфраструктуры финансового рынка

29 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерства финансов Беларуси и Объединенных Арабских Эмиратов подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в финансовых вопросах, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт белорусского Минфина.

Со стороны Беларуси документ подписал министр финансов Максим Ермолович, со стороны ОАЭ - первый заместитель министра финансов Юнис аль-Кхури.

Меморандум о взаимопонимании направлен на развитие и укрепление сотрудничества между двумя ведомствами и создает основу для совместной работы в области бюджетирования, налоговой и финансовой политики, а также обмена опытом сотрудничества с международными финансовыми организациями.

В сфере финансовой политики Беларусь заинтересована в развитии взаимодействия с ОАЭ по вопросам создания инфраструктуры финансового рынка, предусматривающей широкое использование цифровых технологий, формирования правовой базы функционирования рынка ценных бумаг и страхового сектора, обеспечивающей управление финансовыми рисками и эффективный надзор.

Кроме того, интерес для Беларуси представляет опыт создания и функционирования Дубайского международного финансового центра как особой экономической зоны в ОАЭ.-0-