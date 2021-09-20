20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь до конца года планирует принять две повторных миссии МАГАТЭ. Перспективы сотрудничества с агентством обсуждены на встрече министра энергетики Виктора Каранкевича с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси, которая прошла сегодня на полях 65-й сессии Генеральной конференции организации, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.

Министр проинформировал гендиректора МАГАТЭ о работах на БелАЭС, отметив, что безопасность станции и открытость остаются безусловными приоритетами для Беларуси на всех этапах реализации проекта.

Беларусь провела все миссии МАГАТЭ, рекомендованные для стран, строящих свою первую АЭС. Полученные рекомендации и предложения положены в основу национальных планов действий, которые являются важным ориентиром в работе по реализации национальной программы ядерной энергетики.

Виктор Каранкевич поблагодарил МАГАТЭ за содействие в развитии в Беларуси инфраструктуры ядерной энергетики и ядерной безопасности - техническую помощь агентства, оценочные и консультативные миссии. До конца года в Беларуси ожидают две повторных миссии МАГАТЭ по оценке достигнутого прогресса в вопросах развития регулирующей инфраструктуры и эксплуатационной безопасности.

Руководитель Минэнерго также проинформировал о том, что в начале сентября Белорусскую АЭС посетила экспертная группа Европейской группы регулирующих органов ядерной безопасности (ENSREG) в рамках партнерского обзора Национального плана действий по итогам стресс-тестов АЭС. Эксперты отметили существенный прогресс в выполнении рекомендаций по итогам стресс-тестов и реализации сформированного на их основе национального плана.

Во время встречи с Рафаэлем Гросси речь также шла о проекте новой рамочной программы сотрудничества Беларуси и МАГАТЭ на 2022-2027 годы, который сейчас готовится.

Министр пригласил генерального директора МАГАТЭ принять участие в церемонии ввода в эксплуатацию всего комплекса Белорусской АЭС, которая состоится в 2022 году. "Приглашаем вас посетить нашу страну и принять участие в этом значимом для нас событии", - сказал он.

В свою очередь Рафаэль Гросси отметил открытость Беларуси для сотрудничества с международными организациями, в том числе МАГАТЭ. Он напомнил, что в МАГАТЭ как в технической экспертной организации не видят ни одной причины, по которой Белорусская АЭС не могла бы быть введена в эксплуатацию. Рафаэль Гросси также заверил, что агентство продолжит поддержку этого проекта.-0-