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23 июня 2021, 13:31

Беларусь добилась отклонения основных требований российской компании в инвестиционном арбитраже

Фото из архива
Фото из архива

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь добилась отклонения основного объема требований российской компании ООО "Манолиум-Процессинг" в инвестиционном арбитраже, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

"Российская компания в 2017 году инициировала арбитражное разбирательство против Беларуси на основании Договора о Евразийском экономическом союзе. Она требовала компенсировать прямой ущерб, якобы причиненный Беларусью, и упущенную выгоду на общую сумму более $200 млн. Истец впоследствии уменьшил свои требования приблизительно до $176 млн. Состав арбитража, образованный для рассмотрения конкретного дела по регламенту ЮНСИТРАЛ, 22 июня отклонил основной объем требований ООО "Манолиум-Процессинг" к Беларуси", - рассказали в пресс-службе.

В 2003 году эта компания заключила инвестиционный договор с Мингорисполкомом и "Минсктрансом", по которому получила право на застройку земельного участка в центре Минска. Она должна была использовать участок для постройки торгово-культурно-развлекательного центра. В качестве платы за получение такого права компания должна была построить несколько коммунальных объектов до середины 2011 года (с учетом неоднократных продлений).

"Многочисленные нарушения со стороны ООО "Манолиум-Процессинг", вызванные в том числе небрежным отношением к белорусскому законодательству, привели к тому, что инвестор потерял право на строительство объекта в центре столицы. Экономический суд Минска вынес решение расторгнуть инвестиционный договор в 2014 году. Процессы по оспариванию этого решения длились до 2015 года", - отметили в Минэкономики.

Состав арбитража признал юрисдикцию в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе только в отношении действий после вступления этого договора в силу, в том числе относительно заявлений российской компании, связанных с решениями белорусских судов после 2015 года и передачей земельного участка в центре Минска другому инвестору. Многочисленные заявления о нарушениях Договора о ЕАЭС в связи с расторжением инвестиционного договора, которые якобы имели место до 2015 года, состав арбитража признал вне своей компетенции.

Как пояснили в Минэкономики, определенные положения белорусского права не позволяли белорусским государственным органам выплатить ООО "Манолиум-Процессинг" компенсацию за его расходы на строительство коммунальных объектов. "Истец и его белорусская дочерняя компания постоянно нарушали белорусское законодательство и к 2016 году погрязли в налоговых долгах и штрафах", - обратили внимание в ведомстве.

Состав арбитража постановил возместить истцу средства, фактически потраченные им на строительство коммунальных объектов в размере, определенном контрольно-ревизионным управлением Министерства финансов Беларуси, - около $19 млн. Присужденная сумма составляет около 12% от общей суммы первоначальных требований. "Требование компании возместить упущенную выгоду, связанную с потерей права на земельный участок в центре Минска, состав арбитража признал не имеющим под собой оснований, а суммы требований - чистым вымыслом, в чем согласился с позицией Беларуси", - отметили в пресс-службе.

"Правительство Беларуси продолжает поддерживать добросовестных иностранных инвесторов, которые уважают и соблюдают законодательство страны", - подчеркнули в Минэкономики.-0-

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