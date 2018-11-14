14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь экспортирует около 40% продукции из переработанной макулатуры. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник управления целлюлозно-бумажного и лесохимического производства концерна "Беллесбумпром" Александр Пшенный, передает корреспондент БЕЛТА.

В Беларуси насчитывается 12 производственных площадок по переработке макулатуры. "Около 7 тыс. человек занимается переработкой этого вида вторсырья и изготавливают товарную продукцию, из которой порядка 40% отгружается на экспорт", - отметил Александр Пшенный.

Для заготовительных организаций ежегодно устанавливается госзаказ по поставке макулатуры в адрес предприятий-переработчиков. "В этом году госзаказ впервые в истории будет выполнен, несмотря на то, что он увеличен до 280 тыс. т. В прошлом году госзаказ составлял 260 тыс. т, - сказал Александр Пшенный. - Это позволит обеспечить загрузку перерабатывающих предприятий на 90%. Недостающие объемы приходится импортировать. Мы приветствуем все наработки по увеличению сбора этого вида вторсырья".

Объемы сбора макулатуры увеличиваются в том числе за счет экономических мер стимулирования заготовителей - увеличена компенсация затрат на сбор сырья. "Активно работаем с Оператором вторичных материальных ресурсов. Помимо увеличения сбора с их помощью начинаем модернизировать наши предприятия. В прошлом году были увеличены объемы переработки низкосортной макулатуры на предприятии в Слониме. В этом году Оператор готов выделить средства для увеличения объемов переработки на предприятии в Шклове", - добавил представитель "Беллесбумпрома".-0-