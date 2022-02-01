Беларусь ежегодно поставляет в страны Евросоюза до 450 т торфобрикетов

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В страны Европейского союза Беларусь ежегодно поставляет до 450 т торфобрикетов. Об этом сегодня на пресс-конференции ко Всемирному дню водно-болотных угодий (2 февраля) рассказал заведующий лабораторией биогеохимии и агроэкологии Института природопользования НАН Беларуси Вячеслав Ракович, передает корреспондент БЕЛТА.

Заведующий лабораторией отметил: разработка торфяников вносит существенный вклад в белорусскую экономику. "В течение последних пяти лет добыча торфа в Беларуси составляла от 1,7 до 3,2 млн т. Кроме того, численность работников, занятых в этой сфере, более 5 тыс. Тепловой энергией, выработанной на основе торфа, обеспечены около миллиона жителей Беларуси", - отметил Вячеслав Ракович. Он подчеркнул, что торфобрикет занимает немалую долю белорусского экспорта: "Только в страны Европейского союза каждый год поставляется от 200 до 450 т данного энергетического сырья".

Институт природопользования разрабатывает технологии, которые смогут уменьшить объемы использования торфа и повысить его прибыльность. На основе этого природного сырья разрабатываются удобрения, абсорбенты и стимуляторы роста.-0-