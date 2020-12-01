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01 декабря 2020, 12:18

Беларусь готова активнее участвовать в программах развития сельского хозяйства в Псковской области

Игорь Петришенко
Игорь Петришенко

1 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова активнее участвовать в программах развития сельского хозяйства в Псковской области России. Об этом заявил сегодня заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Петришенко на заседании рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Псковской области в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Псковская область специализируется на мясном животноводстве, выращивании картофеля, овощей, кормовых культур, она также один из главных игроков в России на рынке производства свинины. В Беларуси схожая структура сельхозпроизводства, это дает возможность организовать постоянный обмен опытом, технологиями и специалистами. Белорусская сторона готова активизировать свое участие в программах развития сельского хозяйства в Псковской области", - сказал Игорь Петришенко.

Вице-премьер предложил рассмотреть возможность расширения поставок в Псковскую область продукции белорусского сельхозмашиностроения, включая энергонасыщенные тракторы, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, зерносушильные комплексы, посевные и почвообрабатывающие агрегаты. При этом есть возможность использования лизинга и льготного кредитования. Белорусские компании могут предложить оборудование для развития молочно-товарного производства.

Игорь Петришенко обратил внимание, что белорусские производители могут обеспечить потребности Псковской области в пассажирской, грузовой, дорожно-строительной и коммунальной технике. "Последние годы мы развивали производство, ориентируясь в том числе на потребности российского рынка, - отметил он. - Как мы знаем, перед Псковской областью стоит вопрос кардинального обновления парка городских автобусов, прежде всего в столице региона".

В сентябре этого года дилер МАЗа выиграл конкурс на поставку в Псков 11 автобусов сверхбольшой и 6 - большой вместимости. В Пскове также прошла опытная эксплуатация автобуса МАЗ на газомоторном топливе.

По мнению вице-премьера, в Псковской области могут быть востребованы услуги белорусских строителей. Помимо возведения жилых кварталов, интерес может представлять строительство социальных объектов - школ, детских садов, больниц с привлечением кредитных ресурсов Банка развития Беларуси, пояснил Игорь Петришенко. Он также предложил развивать сотрудничество в сфере образования и здравоохранения.

"В целом мы готовы обсуждать любые предложения, направленные на активизацию двустороннего сотрудничества, обеспечить максимальную поддержу всех взаимовыгодных конструктивных идей и проектов", - резюмировал вице-премьер.

По итогам заседания рабочей группы планируется подписать план мероприятий на 2021-2023 годы по реализации соглашения между правительством Беларуси и администрацией Псковской области о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Товарооборот Беларуси и Псковской области в январе - сентябре 2020 года составил $77 млн и сократился на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сальдо для Беларуси положительное - $16,6 млн. Основа экспорта - несгущенные молоко и сливки, металлоконструкции из черных металлов, изделия из цемента, бетона или искусственного камня, изделия из пластмасс.-0-

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