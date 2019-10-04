Беларусь готова к созданию с украинскими партнерами совместных предприятий в АПК - Хотько

4 октября, Житомир /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь готова к созданию с украинскими партнерами совместных предприятий в АПК. Об этом заявил журналистам министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Анатолий Хотько, передает корреспондент БЕЛТА.

Министр отметил, что у него состоялось знакомство со своим украинским коллегой, курирующим отрасль АПК. "Уже имеем представление о дальнейших действиях, для себя составили календарный план по взаимодействию. Отработали также наши ветеринарные службы по вопросам ветеринарных сертификатов. Двусторонние отношения развиваются равномерно. Думаю, что встреча глав государств еще придаст динамику нашим дальнейшим отношениям", - сказал министр.

Он заявил, что белорусская сторона готова как к дальнейшим поставкам востребованной в Украине сельхозпродукции, так и к созданию совместных интегрированных предприятий.

Например, ввиду неурожая картофеля Украина сейчас активно закупает эту продукцию в Беларуси. "Мы ехали (в Житомир. - Прим. БЕЛТА) через границу и видели, что наши фуры практически все стоят наполненные картофелем, овощной продукцией. Сегодня вопрос по поставкам нашего картофеля в Украину действительно актуален", - рассказал Анатолий Хотько.

По его словам, в январе - июле 2019 года белорусский экспорт сельхозпродукции и продуктов питания в Украину составил $80 млн, что составляет 119% к аналогичному уровню прошлого года. Общий товарооборот с Украиной в этой сфере за обозначенный период достиг примерно $500 млн с темпом роста 109%.-0-