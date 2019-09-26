26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова направить российской стороне предложения по компенсации потерь из-за грязной нефти, сообщил журналистам заместитель председателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов на международной отраслевой конференции "Рынок нефтепродуктов и газа Республики Беларусь: производство, трейдинг, розница", передает корреспондент БЕЛТА.

Владимир Сизов

На вопрос о том, как продвигаются переговоры по компенсации потерь из-за грязной нефти, Владимир Сизов ответил: "Нам нужно определить тот ущерб, который был нанесен заводам во время переработки грязной нефти. Остальные параметры в принципе определены, у нас есть видение, и мы готовы российской стороне передать предложения и обсудить их. Работа не останавливается, этот вопрос постоянно находится на повестке дня в наших переговорах с Российской Федерацией".

Как сообщалось, "Белнефтехим" 19 апреля заявил о резком ухудшении качества российской нефти Urals, поступающей по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений в нефти в десятки раз превышало предельные значения по стандарту. В результате ряд стран прекратил принимать и перерабатывать российскую нефть. Оба белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - вынуждены были снизить загрузку мощностей и понесли убытки, ущерб был нанесен и трубопроводной системе.-0-