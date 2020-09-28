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28 сентября 2020, 13:01

Беларусь готова поставлять технику в Псковскую область и сотрудничать в аграрном секторе - Головченко

Михаил Ведерников и Роман Головченко
Михаил Ведерников и Роман Головченко

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова поставлять технику в Псковскую область России и сотрудничать с регионом в аграрном секторе, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня на встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первое, что мы предлагаем, - поставки белорусской техники в Псковскую область. Мы знаем, что перед Псковской областью остро стоит вопрос обновления транспортного парка, прежде всего в столице региона", - отметил Роман Головченко. Только в Пскове нужно обновить 140 единиц техники. В регионе уже есть около 35 единиц автобусной техники МАЗ, в сентябре дилер Минского автомобильного завода выиграл конкурс на поставку еще 17 автобусов.

Кроме того, в Пскове проходит опытная эксплуатация газомоторного автобуса МАЗ. "У вас есть производственные мощности по сжижению газа, это делает регион очень привлекательным для перевода пассажирского транспорта на более дешевое топливо", - считает премьер-министр.

Второе направление для сотрудничества - аграрный сектор. Псковская область специализируется на мясном животноводстве, хорошие показатели по выращиванию картофеля, овощей, некоторых кормовых культур. "Псковская область - один из главных игроков на российском рынке по производству свинины. Знаем, что вы заканчиваете реализацию соответствующей госпрограммы. Интересно, планируется ли вами продолжение этой программы, каким образом мы могли бы сотрудничать с точки зрения переноса опыта или определенных технологий в области сельского хозяйства, которыми гордится Беларусь. Мы готовы активизировать свое участие либо в рамках государственной программы, либо путем сотрудничества с конкретными субъектами", - предложил Роман Головченко.

Белорусская сторона готова предложить для нужд сельского хозяйства современную продукцию машиностроения, тракторы, зерноуборочные, кормоуборочные комбайны, зерносушильные комплексы.

Роман Головченко отметил, что при поставках техники можно рассмотреть различные механизмы финансирования, включая лизинг и субсидирование процентных ставок при кредитовании. Он добавил, что в ближайшие 1-2 месяца в Беларуси будет введено производство современных комбикормов, которые также можно поставлять в Псковскую область.

Глава белорусского правительства предложил сотрудничество в строительной сфере. "Визитной карточной белорусско-российского строительства являются целые жилые кварталы и объекты социальной инфраструктуры, которые были введены белорусскими строителями. Полагаю, что для вас может представлять интерес строительство социальных объектов - школ, детских садов, больниц, в том числе по типовым проектам, сделанным с учетом российских норм", - сказал Роман Головченко. Он добавил, что в зависимости от ситуации белорусская сторона готова и кредитовать такое строительство под гарантии местных органов власти.

Премьер-министр в качестве возможных сфер для строительства назвал программы очистки и подготовки питьевой воды, переработки бытового мусора. "Надеемся, что вы дадите определенные ориентиры, где нужно активнее поработать нашим предприятиям и ведомствам, чтобы выйти на результат, который должен выразиться в увеличении товарооборота и в реализации совместных проектов", - добавил он.

Роман Головченко обратил внимание, что в последнее время достаточно интенсивный обмен визитами: главы государств встречались, делегация правительства РФ во главе с руководителем правительства Михаилом Мишустиным была в Минске. "Конечно, все это проецируется на сотрудничество между предприятиями, организациями", - считает он.

В 2019 году товарооборот Беларуси и Псковской области составил $121 млн и по сравнению с 2018 годом вырос на 12%. Вместе с тем, по мнению Романа Головченко, замедление темпов экономического развития в связи с пандемией не могло не сказаться на объеме сотрудничества. В январе-июле нынешнего года товарооборот сократился на 16%. Глава белорусского правительства уверен, что это ситуативное изменение, и у Беларуси и Псковской области есть все возможности и ресурсы, чтобы не только вернуться на прошлый уровень, но и существенно его превзойти.

Михаил Ведерников считает, что есть хороший фронт работ для сотрудничества с Беларусью в области поставок сельскохозяйственной и пассажирской техники. "В этом году выделено 1 млрд 250 тыс. российских рублей на обновление автобусного парка. Мы закупаем 249 автобусов, долго определялись, кто будет поставщиками, решили, что в том числе и белорусский МАЗ", - добавил губернатор Псковской области.-0-

Фото Андрея Покумейко

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