Беларусь готова реализовать крупные строительные проекты в Липецкой области - Семашко

20 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь готова реализовать в Липецкой области строительные проекты на принципиально новом уровне. Об этом заявил посол Беларуси в России Владимир Семашко, который во главе белорусской делегации посетил сегодня Липецкую область, сообщили БЕЛТА в пресс-службе посольства.

На встрече с временно исполняющим обязанности губернатора российского региона Игорем Артамоновым в узком и расширенном составах обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, взаимодействия в промышленной и строительной сферах, аграрном и жилищно-коммунальном секторах. "Основой нашего взаимодействия было и остается сотрудничество в сфере промышленности: поставки белорусской грузовой, сельскохозяйственной и пассажирской техники, холодильников, электро- и газовых плит, строительных материалов", - сказал Владимир Семашко.

Среди приоритетных направлений развития сотрудничества посол назвал строительную сферу. "Белорусские строители готовы вывести на принципиально новый уровень кооперационное сотрудничество в области жилищного и социального строительства с использованием опыта работы белорусских организаций в Калужской, Курской и Смоленской областях. К примеру, принять участие в возведении "Белорусского квартала" в Липецке, объектов социально-культурного назначения в области, строительстве дорог и дорожной инфраструктуры во всем регионе, в том числе в реализации российского национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - подчеркнул Владимир Семашко.

Во время встречи. Фото посольства Беларуси в России

"Липецкая область особенно заинтересована сотрудничать с Беларусью в сферах благоустройства, водоснабжения, строительства социальных объектов", - в свою очередь отметил Игорь Артамонов. По его словам, приоритетными направлениями являются поставки техники, сфера ЖКХ. Игорь Артамонов выразил уверенность в дальнейшем углублении партнерских отношений в сфере дорожного строительства, кооперации в жилищном и социальном строительстве, развитии сотрудничества в здравоохранении, культуре, науке, образовании, молодежной политике.

"Нам интересны предложения пакетного сотрудничества по комплексной застройке со всеми элементами жилой среды, - заявил временно исполняющий обязанности главы области. - Подобные проекты уже реализованы в других регионах России". Игорь Артамонов также предложил белорусским партнерам заняться прокладкой водопроводов и строительством очистных сооружений, организовать в регионе демонстрацию коммунальной городской спецтехники белорусского производства, отметил качество ремонта дорог Липецка, сделанных белорусами ранее и в обещанный срок.

Посол обратил внимание на возможности организации совместного производства и сервиса техники для нужд ЖКХ - сборку комбинированных дорожных машин на базе автомобилей МАЗ для летнего и зимнего содержания дорог; участия ОАО "Могилевлифтмаш" в тендерах на поставку лифтов. Он отметил готовность Беларуси обеспечить любые потребности в грузовой, дорожно-строительной, коммунальной и лесозаготовительной технике, продукции станкостроения. Дипломат подтвердил намерение ОАО "БелАЗ" продолжить сотрудничество с липецкими предприятиями по увеличению поставок белорусской карьерной техники и расширению сети сервисных центров (в области работают более 230 карьерных самосвалов БелАЗ), рассказал о возможностях белорусской стороны в дальнейшем обеспечении региона зерно- и кормоуборочной техникой (в 2018 году сельхозпроизводители области приобрели 819 единиц тракторов, зерно-, кормо-, свеклоуборочных комбайнов, иной сельхозтехники белорусского производства) с использованием различных схем финансирования.

"У белорусских аграриев есть возможности для увеличения поставок в регион мясо-молочной продукции, семян картофеля, взаимодействия в племенном животноводстве, селекции зерновых, обмене технологиями переработки сельхозпродукции", - добавил Владимир Семашко.

Посол предложил подписать на VI Форуме регионов Беларуси и России, который состоится 16-18 июля в Санкт-Петербурге, соглашение между правительством Беларуси и Администрацией Липецкой области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах. Он также пригласил представителей области принять участие в международной специализированной выставке "Белагро-2019" 4-9 июня и Белорусском промышленно-инвестиционном форуме 17-20 сентября.

Белорусская делегация посетила Особую экономическую зону промышленно-производственного типа "Липецк" и ООО "Липецкоблснаб", специализирующееся на оптовой торговле сельскохозяйственными и лесохозяйственными машинами и оборудованием, включая их ремонт и обслуживание. Подписано дилерское соглашение о реализации выпускаемой продукции, организации гарантийного и сервисного обслуживания на территории России между ОАО "Гомсельмаш" и ООО "Липецкоблснаб". Кроме того, Владимир Семашко вручил российским покупателям ключи от новой техники производства "Амкодора" и "Гомсельмаша".

В состав белорусской делегации вошли представители Минстройархитектуры, руководители и представители строительных, промышленных и сельскохозяйственных предприятий: "Минскпромстрой", "Белинжинирингстрой-инвест", "Полимерконструкция", "Могилевлифтмаш", "Гинтари", "Амкодор", "Гомсельмаш", ДСУ №1 из Рогачева и других.-0-