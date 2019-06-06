Беларусь готова создать в Курской области хаб по поставкам калийных и азотных удобрений - Семашко

Мобильная версия
Европейские игры
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
6 июня 2019, Чт
+22°C
Малооблачно EUR 2.3584
USD 2.0991
RUB 3.2206
Главное
Александр Лукашенко и Леонид Кучма Лукашенко встретился в Минске с Кучмой
Президент
В Беларуси приняты допмеры по борьбе с незаконным использованием беспилотников в запретных зонах
Президент
Международный вещательный центр II Европейских игр заработает с 17 июня
Общество
"Из общежития переедем в "трешку!" Семья из Гродно решила вопрос с жильем благодаря покупке в "Евроопт"
Общество
Качество окружающей среды в Беларуси остается стабильно благополучным - Худык
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Претендентки на титул королевы студенчества в Ставрополе сдали нормы ГТО
18:43 Общество
Более 1,6 тыс. предприятий в Беларуси работают в сфере легкой промышленности
18:41 Экономика
Статуя известного скульптора Осипа Цадкина появилась в Минске
18:30 Культура
Новые национальные эталоны утверждены в Беларуси
18:20 Общество
В Мозырском районе бесправник врезался в дерево, пострадали два пассажира
18:17 Происшествия
Криштапович: выставка к II Европейским играм отражает гармонию спортивных достижений и творчества
18:14 Культура
В Гомеле столкнулись две легковушки, пострадала девочка
18:05 Происшествия
Семашко: Беларусь готова к взаимовыгодному сотрудничеству с Московской областью по всем направлениям
18:04 Экономика
Экспортный потенциал белорусского пищепрома представили в китайском Чжэцзяне
17:55 Экономика
Лариса Долина, "Хор Турецкого" и лезгинка: День многонациональной России пройдет 8 июня в Минске
17:52 Регионы
Посол России рассказал, какими принципами будет руководствоваться при работе в Беларуси
17:42 Политика
Соболенко и Мертенс вышли в полуфинал парного разряда "Ролан Гаррос"
17:42 Спорт
В Финляндии сформировано новое правительство во главе с Антти Ринне
17:32 В мире
Беларусь готова создать в Курской области хаб по поставкам калийных и азотных удобрений - Семашко
17:20 Экономика
Совмин утвердил порядок направления педагогов вузов на зарубежную стажировку
17:20 Общество
Дождались: в Минске снова пройдет фан-встреча с Владом Бумагой
17:13 Общество
БГУ и МГУ им.Ломоносова открыли набор в совместную магистратуру
16:59 Общество
Нападающий Александр Когалев подписал с ХК "Динамо-Минск" контракт на два года
16:59 Спорт
Старинную шахматную фигурку стоимостью £1 миллион нашли в Шотландии
16:55 Калейдоскоп
Фирменные магазины предприятий "Беллегпрома" могут появиться в Оренбурге
16:53 Экономика
Все новости
Темы
Славянский базар в Витебске-2019 Славянский базар в Витебске-2019
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Жара в Беларуси Жара в Беларуси
Борьба с незаконным оборотом наркотиков Борьба с незаконным оборотом наркотиков
Отопительный сезон Отопительный сезон
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Беларусь готова создать в Курской области хаб по поставкам калийных и азотных удобрений - Семашко

Экономика 06.06.2019 | 17:20
Во время встречи. Фото посольства Беларуси в России
Во время встречи. Фото посольства Беларуси в России

6 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусская сторона выражает готовность создать в Курской области хаб по поставкам калийных и азотных удобрений. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Романом Старовойтом, которая состоялась сегодня на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

"Владимир Семашко подчеркнул готовность к диалогу о создании на территории области логистического центра (хаба) по поставкам калийных и азотных удобрений, к участию белорусских проектных и строительных организаций в реализации мелиоративных программ региона", - проинформировали в пресс-службе.

Стороны отметили высокие темпы роста внешнеторгового оборота Беларуси и Курской области в 2017 и 2018 годах и сохранение их в начале 2019 года: за четыре месяца текущего года он увеличился на 43,5% по сравнению с январем-апрелем 2018 года и составил $54,4 млн. "Динамика роста взаимного товарооборота весьма положительна, - констатировал посол. - Область активно участвует в межрегиональных мероприятиях. С начала 2019 года ее представители принимали участие в работе IV Международного форума деловых контактов "Брест", VIII Международного экономического форума в Витебске, ХVI Гомельского экономического форума. Но потенциал двустороннего взаимодействия значительно выше, и белорусская сторона заинтересована в его развитии".

Дипломат подтвердил готовность белорусских машиностроительных предприятий поставлять в регион необходимую сельскохозяйственную технику, в том числе с использованием льготных схем финансирования, а также обеспечить ее качественное сервисное обслуживание. В 2018 году в Курскую область поставлено 24 комбайна "Гомсельмаша" и 31 трактор МТЗ. Он также отметил заинтересованность в развитии промышленной кооперации и организации в регионе торгового дома по реализации белорусской техники.

В Курской области реализуется региональная строительная госпрограмма, в соответствии с которой (на основании договора ОАО "Мозырский домостроительный комбинат" с АО "Инженер") белорусские строители возводят многоквартирные энергоэффективные жилые дома: построены и введены в эксплуатацию три 100-квартирных жилых дома и 140-квартирный дом, продолжается строительство еще двух 100-квартирных домов в Курске и двух 100-квартирных в регионе. "Белорусские организации готовы к дальнейшему активному участию в жилищном и социальном строительстве в регионе, его полномасштабному развитию, - добавили в пресс-службе. - Российской стороне было предложено организовать совместное предприятие в дорожно-строительной отрасли (сотрудничество в области внедрения новых технологий при проектировании, строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог), развивать поставки строительных материалов, в том числе современных мостовых железобетонных конструкций белорусского производства. Имеются большие перспективы для расширения сотрудничества Беларуси и Курской области в сфере сельскохозяйственного производства, в увеличении поставок посадочного материала и расширении сотрудничества в сфере племенного животноводства".

По итогам встречи Владимир Семашко и Роман Старовойт договорились провести в ближайшее время визит делегации Курской области в Беларусь.-0-

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах! telegramm.png viber.png
Теги
встречи, Россия, Семашко, сотрудничество, удобрение, форумы, экспорт
Версия для печати
Новости рубрики Экономика
К списку
Топ-новости
Реклама на сайте
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.3584 BYN 2.357 BYN 2.361 BYN
USD
2.0991 BYN 2.096 BYN 2.099 BYN
RUB
3.2206 BYN 3.215 BYN 3.226 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Олимпийский чемпион Олег Логвин о развитии велосипедного спорта в Беларуси
Все видео

Фотоновости

1,6 тыс. детей пройдут оздоровление в лагере "Зубренок"
Все фото

Инфографика

В отпуск с действительным паспортом В паспорте не должно быть пятен, загрязнений, следов попадания жидкости, а также собственноручных записей.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Фрэнсис Гарри Лукашенко подтверждает курс на развитие сотрудничества со Всемирной организацией интеллектуальной собственности
Беларусь придает большое значение разностороннему сотрудничеству со Швецией - Лукашенко
Строительные нормы и правила появятся в Беларуси
Политика
Леонид Кучма Кучма: роль и место Минска в работе трехсторонней контактной группы имеет колоссальное значение
Посол России рассказал, какими принципами будет руководствоваться при работе в Беларуси
Союзные депутаты констатировали неисполнение в России в I квартале большинства программ СГ
Происшествия
Фото из архива Брачный аферист выманил у жительницы Вилейки около $1 тыс.
В Мозырском районе бесправник врезался в дерево, пострадали два пассажира
В Гомеле столкнулись две легковушки, пострадала девочка
Общество
Дождались: в Минске снова пройдет фан-встреча с Владом Бумагой
Претендентки на титул королевы студенчества в Ставрополе сдали нормы ГТО
Новые национальные эталоны утверждены в Беларуси
Регионы
"Пламя мира" II Европейских игр подняли на борт суперкомбайна в Гомеле
Афиша выходного дня: День многонациональной России, музыкальный забег и фестиваль "Маладзечна-2019"
Лариса Долина, "Хор Турецкого" и лезгинка: День многонациональной России пройдет 8 июня в Минске
Спорт
Арина Соболенко и Элизе Мертенс. Фото Jimmie48 Tennis Photography Соболенко и Мертенс вышли в полуфинал парного разряда "Ролан Гаррос"
Нападающий Александр Когалев подписал с ХК "Динамо-Минск" контракт на два года
Нападающий "Юности" Михаил Стефанович продолжит карьеру в минском "Динамо"
Технологии
Фото из архива Мобильное приложение для путешествующих по трассе М6 разработали в Гродно
Китай впервые запустил ракету-носитель с моря
Летняя школа робототехники откроется в Гомеле
Культура
Криштапович: выставка к II Европейским играм отражает гармонию спортивных достижений и творчества
Статуя известного скульптора Осипа Цадкина появилась в Минске
Большой британский фестиваль пройдет в Минске 23 июня
В мире
Антониу Гутерриш. Фото Синьхуа - БЕЛТА Генсек ООН назвал первоочередные шаги для обеспечения устойчивого развития планеты
В Финляндии сформировано новое правительство во главе с Антти Ринне
Африканский союз приостановил членство Судана в организации
Калейдоскоп
Фото IMDb "Чернобыль" признан лучшим сериалом всех времен
Старинную шахматную фигурку стоимостью £1 миллион нашли в Шотландии
Вокруг планеты: "Золотой" фестиваль куркумы прошел в Индии
Все круглые столы
Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию Круглый стол Эдуард Томильчик,
Алеся Береснева,
Виктор Морозов,
Олег Максимов,
Ольга Матюхова,
Александра Алексеева,
Олег Шаблыко 10 апреля Создание безопасных условий при организации образовательного процесса Круглый стол Валентина Гинчук,
Галина Черник,
Татьяна Олихвер,
Ирина Арефьева 11 февраля Современной школе – современные программы и учебники Круглый стол Элла Селицкая,
Дмитрий Семенкевич,
Ирина Бабаченок,
Виолетта Брезовская,
Жанна Тарасевич 28 декабря Условия ведения бизнеса в Беларуси: что изменилось за год? Круглый стол Геннадий Давыдько,
Ольга Левко,
Василий Воронин,
Степан Темушев,
Денис Дук 1 октября Исторические формы белорусской государственности в IX–XIII вв.
Все пресс-конференции
Пресс-конференция Андрей Худык 6 июня Экологическая повестка дня Беларуси: преодоление глобальных экологических угроз, сохранение биоразнообразия, эффективное природопользование Пресс-конференция Сергей Осенко,
Ирина Мерзлякова,
Сергей Рабецкий 5 июня Новации в законодательстве о страховании: какие изменения ожидают страховой рынок Пресс-конференция Ирина Старовойтова,
Владимир Карпович,
Павел Лис,
Виктория Здярская 4 июня Минобразования и МТС подписали в БЕЛТА новое соглашение о сотрудничестве Пресс-конференция Инна Шлык,
Алла Бенедиктович,
Людмила Солдак,
Константин Петрашко,
Елена Костюкова 30 мая Презентация интерактивной интернет-карты для детей "Открой Минск" Пресс-конференция Жанна Романович,
Ольга Верамей 22 мая О создании в городе Минске безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц
Пресс-центр
Пресс-конференция Андрей Худык 6 июня Экологическая повестка дня Беларуси: преодоление глобальных экологических угроз, сохранение биоразнообразия, эффективное природопользование Пресс-конференция Сергей Осенко,
Ирина Мерзлякова,
Сергей Рабецкий 5 июня Новации в законодательстве о страховании: какие изменения ожидают страховой рынок Пресс-конференция Ирина Старовойтова,
Владимир Карпович,
Павел Лис,
Виктория Здярская 4 июня Минобразования и МТС подписали в БЕЛТА новое соглашение о сотрудничестве Пресс-конференция Инна Шлык,
Алла Бенедиктович,
Людмила Солдак,
Константин Петрашко,
Елена Костюкова 30 мая Презентация интерактивной интернет-карты для детей "Открой Минск" Круглый стол Александр Попков,
Татьяна Конончук,
Зенон Гришкевич,
Игорь Голубицкий,
Григорий Василевич,
Татьяна Вертинская 29 мая Местное самоуправление: на пути к совершенствованию
Газета 7 дней
Ух, прокачусь
Впервые... не в долларах
Зоркi ўсё ведаюць
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Рожденные в БССР
Наталья ЗЛОТНИК. Ставка на ИКТ-сектор
Ольга БОГАЧЕВА. Вишневая столица
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей ХУДЫК. На пути в зеленое будущее
Яков АЛЕКСЕЙЧИК. Главный обелиск
Михаил ПЕТРОВИЧ. Экономическая сущность здоровья
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия