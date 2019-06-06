Беларусь готова создать в Курской области хаб по поставкам калийных и азотных удобрений - Семашко

6 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Белорусская сторона выражает готовность создать в Курской области хаб по поставкам калийных и азотных удобрений. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Романом Старовойтом, которая состоялась сегодня на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе диппредставительства.

"Владимир Семашко подчеркнул готовность к диалогу о создании на территории области логистического центра (хаба) по поставкам калийных и азотных удобрений, к участию белорусских проектных и строительных организаций в реализации мелиоративных программ региона", - проинформировали в пресс-службе.

Стороны отметили высокие темпы роста внешнеторгового оборота Беларуси и Курской области в 2017 и 2018 годах и сохранение их в начале 2019 года: за четыре месяца текущего года он увеличился на 43,5% по сравнению с январем-апрелем 2018 года и составил $54,4 млн. "Динамика роста взаимного товарооборота весьма положительна, - констатировал посол. - Область активно участвует в межрегиональных мероприятиях. С начала 2019 года ее представители принимали участие в работе IV Международного форума деловых контактов "Брест", VIII Международного экономического форума в Витебске, ХVI Гомельского экономического форума. Но потенциал двустороннего взаимодействия значительно выше, и белорусская сторона заинтересована в его развитии".

Дипломат подтвердил готовность белорусских машиностроительных предприятий поставлять в регион необходимую сельскохозяйственную технику, в том числе с использованием льготных схем финансирования, а также обеспечить ее качественное сервисное обслуживание. В 2018 году в Курскую область поставлено 24 комбайна "Гомсельмаша" и 31 трактор МТЗ. Он также отметил заинтересованность в развитии промышленной кооперации и организации в регионе торгового дома по реализации белорусской техники.

В Курской области реализуется региональная строительная госпрограмма, в соответствии с которой (на основании договора ОАО "Мозырский домостроительный комбинат" с АО "Инженер") белорусские строители возводят многоквартирные энергоэффективные жилые дома: построены и введены в эксплуатацию три 100-квартирных жилых дома и 140-квартирный дом, продолжается строительство еще двух 100-квартирных домов в Курске и двух 100-квартирных в регионе. "Белорусские организации готовы к дальнейшему активному участию в жилищном и социальном строительстве в регионе, его полномасштабному развитию, - добавили в пресс-службе. - Российской стороне было предложено организовать совместное предприятие в дорожно-строительной отрасли (сотрудничество в области внедрения новых технологий при проектировании, строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог), развивать поставки строительных материалов, в том числе современных мостовых железобетонных конструкций белорусского производства. Имеются большие перспективы для расширения сотрудничества Беларуси и Курской области в сфере сельскохозяйственного производства, в увеличении поставок посадочного материала и расширении сотрудничества в сфере племенного животноводства".

По итогам встречи Владимир Семашко и Роман Старовойт договорились провести в ближайшее время визит делегации Курской области в Беларусь.-0-