13 марта, Ереван /БЕЛТА - АРМЕНПРЕСС/. Беларусь и Армения планируют создать совместное предприятие по производству лифтов. Об этом сообщил министр лесного хозяйства Беларуси Виталий Дрожжа на заседании армяно-белорусской межправительственной комиссии в Ереване.

"Мы предложили создать на территории Армении совместное предприятие по производству лифтов. Сейчас здесь активно меняют лифты высотных зданий. После создания этого предприятия можно было бы оказывать и сервисные услуги", - сказал министр.

В беседе с журналистами министр экономики Армении Тигран Хачатрян рассказал, что производство лифтов в Армении может стать одним из приоритетных направлений. "Возможность производства лифтов зависит от большой программы лифтового хозяйства в многоквартирных зданиях, координируемых мэрией Еревана. Мы предложили и представили белорусским коллегам все возможности, которые будут обсуждены на конкурентной основе. Эти обсуждения проходят в разных форматах, и когда их реализация с точки зрения конкуренции станет возможной, мы сделаем все, чтобы наши белорусские партнеры нашли в Армении поддержку для реализации своей программы", - подчеркнул Тигран Хачатрян.-0-