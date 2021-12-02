2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Астраханская область подписали план совместных действий на 2022-2024 годы, сообщили БЕЛТА в Министерстве транспорта и коммуникаций.

Первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Ляхнович и губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин на заседании рабочей группы по сотрудничеству подписали план реализации действующего соглашения.

"Мы рассматриваем Астраханскую область как последовательного и надежного партнера. У нас есть значительный экономический потенциал для дальнейшего развития взаимовыгодных отношений. Кроме того, подписанный план мероприятий на 2022-2024 годы придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству и позволит определить шаги по дальнейшему углублению взаимодействия в наиболее значимых и стратегических направлениях", - отметил Алексей Ляхнович.

Как подчеркнул Игорь Бабушкин, между Астраханской областью и Беларусью поддерживаются контакты по линии профильных министерств и ведомств, создаются условия для увеличения товарооборота. "Мы заинтересованы в дальнейшем развитии всестороннего сотрудничества с Беларусью. Правительство Астраханской области и я лично приложим максимум усилий для укрепления наших дружественных связей, которыми мы дорожим", - сказал он.

Документ предполагает не только обмен опытом, но и конкретные шаги по увеличению объемов товарооборота, совместной деятельности в АПК и использованию инновационных технологий. "В частности, в одном из пунктов отражена передача опыта Беларуси в организации системы городского общественного транспорта, дорожного движения и пассажирских перевозок, автоматизации управления транспортом и безналичной оплаты проезда, что на сегодня актуально для Астраханской области. Еще один важный пункт будет реализован в ближайшей перспективе: астраханские специалисты изучат белорусский опыт по использованию современных технологий производства и укладки асфальтобетонных смесей, а также восстановлению эксплуатационных характеристик сетей дождевой канализации", - рассказали в ведомстве.-0-