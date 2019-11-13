Беларусь и Австрия будут сотрудничать в развитии зеленой экономики

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Австрийское энергетическое агентство подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве. Одно из его направлений - развитие зеленой экономики. Такая информация размещена на сайте Минприроды, сообщает БЕЛТА.

В министерства пояснили, что сотрудничать Беларусь и Австрия намерены в части смягчения последствий и адаптации к изменению климата, развития зеленой экономики, включая возобновляемую энергетику, электротранспорт. "Планируется разрабатывать совместные предложения для государственных органов власти, местных властей по внедрению принципов зеленой экономики и новых передовых технологий, обеспечивающих смягчение последствий изменения климата", - рассказали в Минприроды.

Меморандум предусматривает сопровождение и координацию австрийско-белорусских инвестиционных проектов в сфере возобновляемой энергетики, электротранспорта. Стороны договорились поддерживать подготовку и внедрение эффективных технологических и организационных решений в сфере возобновляемых источников энергии.

Документ во время экономического форума в Вене 12 ноября подписали министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык и директор Австрийского энергетического агентства Петер Траупманн.-0-

Фото minpriroda.gov.by