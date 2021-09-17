Беларусь и австрийская земля Форарльберг договорились о новых совместных проектах в промышленности

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Австрии Андрей Дапкюнас посетил федеральную землю Форарльберг, рассказали корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Вене.

"Данная федеральная земля, так же как Верхняя Австрия и Штирия, принадлежит к числу наиболее развитых регионов страны. Здесь действуют около 20 тыс. предприятий, которые в минувшем году экспортировали товаров и услуг на 10 млрд евро, - отметили в дипломатической миссии. - Как и экономике Беларуси, экономике Форарльберга присуща открытость: на экспорт идет 60% ВВП. Ежегодно этот регион посещают около 2,5 млн туристов. Там располагаются штаб-квартиры и главное производство ряда всемирно известных европейских компаний. История промышленного сотрудничества Беларуси и Форарльберга началась еще в 1980-е годы".

Руководитель белорусской дипмиссии, посещая регион, встретился с руководством земельного правительства Форарльберга. На переговорах подтверждена взаимная заинтересованность в сохранении многолетних традиций экономического и делового сотрудничества между белорусскими производителями и компаниями из Форарльберга, отмечена важная роль в этом процессе поддержки со стороны структур государственного управления.

Во время встречи с руководством Палаты экономики Форарльберга главными темами были улучшение обмена информацией о торговых, производственных и инвестиционных предложениях белорусских и австрийских субъектов хозяйствования, дополнительные пути взаимного содействия прямым контактам между деловыми кругами Беларуси и Австрии.

Состоялись переговоры Андрея Дапкюнаса с руководством некоторых крупных промышленных компаний, как давно и плодотворно работающих с Беларусью, так и заинтересованных в новых совместных торговых и производственных проектах.

С руководителем группы компаний "Берч Холдинг" Хубертом Берчем белорусский дипломат обсудил подготовку к реализации проектов, связанных с оптимизацией технологических и энергетических процессов на белорусских химических и нефтеперерабатывающих предприятиях, энергосберегающими мероприятиями в цементной отрасли, поставкой высокотехнологичного оборудования для белорусской молочной и мясной промышленности. Андрей Дапкюнас высказал Хуберту Берчу благодарность за его искренние многолетние усилия в качестве сопредседателя Австрийско-белорусского делового совета по содействию контактам между бизнесменами Беларуси и Австрии.

Особое внимание во время встреч с австрийскими промышленниками белорусский посол уделил возможностям организовать высокотехнологичное производство в белорусских свободных экономических зонах, в том числе в Бресте, Гродно, Могилеве, а также в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".

Рассматривались и перспективы создания в Беларуси чистого производства инновационных строительных материалов, закупки австрийскими производителями белорусской фруктовой продукции.-0-