Беларусь и Азербайджан активизируют сотрудничество в вопросах развития коридора "Север-Юг"

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. ГО "Белорусская железная дорога" и ЗАО "Азербайджанские железные дороги" сегодня по итогам 11-го заседания белорусско-азербайджанской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству подписали соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал начальник БЖД Владимир Морозов, взаимодействие железных дорог двух стран традиционно, соглашение заключено не только для формализации существующих наработок, но и для придания им нового импульса.

"Подразумевается создание наиболее комфортных, устойчивых транспортных связей между Беларусью и Азербайджаном. Особенно важно развитие коридора "Север-Юг", создание условий для движения товаров из Индии, Ирана, Азербайджана, России и Беларуси. Соглашение подразумевает создание рабочих групп по тарифным, технологическим направлениям, - пояснил Владимир Морозов. - По железной дороге движется 96% товаров в торговле между двумя странами. Мы заинтересованы в том, чтобы их было как можно больше. Для этого нужны справедливые тарифы, хорошие логистические услуги и подвижной состав, а также четкая работа двух администраций. Львиная доля транзитного коридора идет через Российскую Федерацию. Мы работаем с партнерами, чтобы была согласована тарифная и технологическая политика".-0-