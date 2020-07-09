Беларусь и Челябинская область РФ планируют наладить сборку автобусов и тракторов

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выработан механизм участия белорусской стороны в организации сборочных производств автобусов МАЗ на сжиженном природном газе и гусеничных тракторов на базе промышленных предприятий Челябинской области России. Такие договоренности достигнуты во время встречи министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси Владимира Колтовича и заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука в режиме видеоконференции, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.

Стороны обменялись актуальной информацией о социально-экономическом положении Беларуси и России, а также рассмотрели ключевые вопросы двустороннего сотрудничества. Обсуждалась поставка пассажирской техники МАЗ на сжиженном природном газе в Челябинскую область, в том числе с возможностью организации сборочного производства на площадях ООО "Уралпромтехника" (город Миасс). На повестке дня была и организация совместного производства гусеничной и специализированной техники ОАО "МТЗ" на базе промышленных предприятий Челябинской области.

На переговорах выработан механизм участия белорусской стороны в процессе модернизации трамвайного парка Челябинска. Достигнута договоренность проработать вопрос установления побратимских связей между Златоустом и Жлобином.-0-