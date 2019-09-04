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04 сентября 2019, 15:31

Беларусь и Египет должны снять барьеры во взаимной торговле - Румас

Сергей Румас
Сергей Румас

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Египет должны снять барьеры во взаимной торговле, заявил сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с первым заместителем министра торговли и промышленности Египта Ахмедом Антером, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наш товарооборот в прошлом году составил $108 млн. Когда в июне был визит Президента Египта в Беларусь, мы обсуждали, что потенциал далеко не исчерпан. Рассчитываем, что в ближайшие несколько лет мы сможем удвоить, а то и утроить этот товарооборот. Конечно, для этого мы должны снимать барьеры в нашей торговле, которые, к сожалению, еще остаются между нашими странами", - отметил Сергей Румас.

Беларусь приветствует принятие Египтом в июле этого года решения о регистрации белорусских производителей косметики. Вместе с тем глава правительства обратил внимание, что крупнейший белорусский производитель металлопродукции БМЗ уже более года дожидается регистрации на право поставок своей продукции, хотя его документы соответствуют всем необходимым требованиям.

По словам премьер-министра, Беларусь заинтересована не только в поставках продукции, но и в реализации долгосрочных совместных проектов с египетскими партнерами. "Сегодня в Египте созданы и успешно работают совместные предприятия по производству грузовой, тракторной, сельскохозяйственной техники. И мы готовы к дальнейшему развитию производственной кооперации с повышением уровня локализации, передачей технологий и обучением кадров. В этой связи я хотел бы обратиться за содействием к правительству Египта в части поддержки наших совместных производств", - сказал Сергей Румас. Речь идет в том числе о снижении пошлин на комплектующие, поставляемые совместным предприятиям, а также о содействии в продвижении продукции в Египте и на других региональных рынках.

Беларусь занимает лидирующие позиции в регионе в области информационных технологий и готова сотрудничать с Египтом в этой сфере. Кроме того, важным направлением взаимодействия может стать сотрудничество в области поставок белорусской фармацевтической продукции. Вместе с тем белорусская сторона столкнулась со сложностями в регистрации отдельных видов медицинских препаратов, которые востребованы в Египте.

Регион Северной Африки весьма привлекателен для Беларуси как перспективный и динамично развивающийся рынок. При этом безусловным приоритетом является сотрудничество с египетскими коллегами.

"Беларусь и Египет - надежные партнеры, я не сомневаюсь, что у нас хорошие перспективы. Буду рад выслушать ваше мнение о перспективах развития белорусско-египетских отношений. Готовы обсудить любые вопросы, которые приведут к наращиванию взаимодействия между странами в экономической сфере", - резюмировал Сергей Румас.

Ахмед Антер в свою очередь подчеркнул, что сложившиеся отношения между лидерами Беларуси и Египта являются залогом развития торгово-экономического сотрудничества и взаимодействия по другим направлениям. Заседания совместной торговой комиссии проходят все чаще: если раньше такие встречи организовывались ежегодно, то сейчас отношения вышли на такой уровень, который позволяют проводить заседания каждые полгода.

Белорусский экспорт в Египет в I полугодии 2019 года составил $56,01 млн (154% к аналогичному периоду прошлого года), импорт - $18,85 млн (101,9%). Сальдо взаимной торговли сложилось положительным для Беларуси в объеме $37,16 млн. Основу экспорта составили поставки полуфабрикатов из нелегированной стали, рентгеновской аппаратуры, тракторов и седельных тягачей, кислот поликарбоновых и их производных, калийных удобрений, частей и принадлежностей для автомобилей и тракторов, шин, газетной бумаги. Беларусь импортирует из Египта цитрусовые плоды, свежие, консервированные, замороженные овощи и фрукты, лекарственные средства, одежду, текстиль.-0-

Фото Оксаны Манчук

Теги
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