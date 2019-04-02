Беларусь и Египет планируют организовать производство зернохранилищ

2 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Египет планируют организовать на египетской территории производство зернохранилищ. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Египте.

Соответствующий меморандум о сотрудничестве заключили ООО "Сельэнергопром" (Беларусь) и компания Helwan Machinery & Equipment Co. Министерства военной промышленности Египта.

Документ подписали с белорусской стороны директор ОАО Сергей Ус, с египетской - директор Helwan Machinery & Equipment Co. Мухтар Фараг. Церемония состоялась в присутствии государственного министра военной промышленности Египта Мохамеда аль-Ассара, министра внутренней торговли и снабжения Египта Али аль-Мосейльхи, а также посла Беларуси в Египте Сергея Рачкова.-0-