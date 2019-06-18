18 июня, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Беларусь и Египет работают над увеличением локализации на совместных производствах. Об этом журналистам рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли, председатель белорусской части совместной с Египтом торговой комиссии Владимир Колтович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Конечно, мы хотели бы быть успешными на арабском рынке. И сегодня Египет, как одна из авторитетнейших стран арабского мира, позиционирует себя как ворота на рынок Африки и арабского мира. В этой связи первоочередной задачей ставится достижение определенного уровня локализации, чтобы на выпускаемой совместно продукции стояла надпись "Сделано в Египте", - заявил министр.

По его словам, в этой связи проводятся переговоры на уровне руководства различных министерств и ведомств с целью определения четких правил игры и условий присутствия Беларуси на египетском рынке. "Рынок Египта очень конкурентен, и мы понимаем, что наша задача прежде всего состоит в том, чтобы мы делали хороший продукт по качеству и удобный по цене", - добавил Владимир Колтович.

За последние два года белорусско-египетский товарооборот вырос почти в два раза - с $57,8 млн в 2016 году до $108,7 млн в 2018-м. Экспорт белорусских товаров также почти удвоился (с $43,3 млн до $83 млн). Сейчас страны прорабатывают и реализуют более 15 совместных проектов в области промышленности, сельского хозяйства, науки, подготовки кадров. Приоритетным направлением является оказание содействия Египту в углублении индустриализации страны, обновлении промышленных технологий и создании рабочих мест. В феврале 2018 года запущен совместный проект по производству автотехники МАЗ. Многопрофильное предприятие в Александрии выпускает тракторы "Беларус", зерноуборочные комбайны "Гомсельмаш" и иную сельхозтехнику для нужд сельского хозяйства Египта. Здесь создано 40 рабочих мест и за прошлый год произведено 302 трактора. Совместно с Министерством военной промышленности Египта созданы сборочные линии погрузчиков "Амкодор" и сельскохозяйственного оборудования "Бобруйскагромаш".-0-