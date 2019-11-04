Беларусь и Финляндия намерены расширить кооперацию по выпуску техники для лесного хозяйства

4 ноября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь и Финляндия обсуждают дальнейшее расширение кооперационных связей ОАО "Амкодор" с финскими партнерами по совместному производству техники для лесного хозяйства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Финляндии.

Данные вопросы в числе других рассматривал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Финляндии Алексей Самосуев во время посещения города Йоэнсуу. "Во время визита Алексей Самосуев провел переговоры с управляющим компании KESLA Симо Саастамоиненым по дальнейшему расширению кооперации с "Амкодором" по совместному выпуску специальной техники для лесного хозяйства", - отметили в посольстве.

На встрече с представителями исследовательского центра Аrbonaut рассмотрели перспективы установления системных белорусско-финляндских контактов в области инвентаризации леса.

Алексей Самосуев также ознакомился с деятельностью Карельского университета прикладных наук. На встрече с ректором этого вуза Петри Райво и профессорско-преподавательским составом были обсуждены возможные направления белорусско-финляндского сотрудничества, включая получение образования белорусскими специалистами по программам Университета по управлению лесным хозяйством.

Дипломат также посетил энергетический парк Sirkkala (специализируется на совершенствовании производства топливной древесины), мастерские Университета по высокоточному оборудованию, педагогический центр Simula.-0-