Беларусь и Финляндия планируют провести экономический форум после окончания пандемии

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Финляндия договорились возобновить подготовку полноформатного экономического форума после завершения пандемии. Этот вопрос посол Беларуси в Финляндии Алексей Самосуев обсудил с заместителем государственного секретаря Министерства иностранных дел Финляндии Ниной Васкунлахти, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что стороны предметно обсудили текущую динамику белорусско-финляндских экономических отношений. "Достигнута договоренность о возобновлении работы по подготовке полноформатного VII Белорусско-финляндского экономического форума после завершения пандемии", - рассказали в министерстве.

Особое внимание дипломаты уделили зеленым технологиям, привлечению финляндских компаний к реализуемым в Беларуси проектам по линии Европейского банка реконструкции и развития, расширению контактов фирм с индустриальным парком "Великий камень". Собеседники также обменялись мнениями о взаимодействии на площадке "Восточного партнерства".-0-