Беларусь и Грузия планируют запустить совместное производство по сбору тракторов

20 марта, Тбилиси /БЕЛТА - ТАСС/. Беларусь заинтересована в запуске в Грузии совместного грузино-белорусского производства по сбору тракторов, а грузинская сторона - в открытии в Беларуси магазина грузинской сельскохозяйственной продукции. Как сообщила пресс-служба главы грузинского правительства, об этом стало известно по итогам встречи премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе и вице-премьера Беларуси Михаила Русого, которая прошла сегодня в Тбилиси.

Отмечается, что Мамука Бахтадзе и Михаил Русый также рассмотрели возможность совместного производства лифтов, сотрудничество в транспортной сфере, в частности перспективу развития паромного сообщения и транзита белорусских грузов в Грузию через Украину.

Премьер-министр поручил соответствующим ведомствам в Грузии совместно с белорусскими коллегами в рамках рабочей группы в двухмесячный срок согласовать логистические вопросы.

Михаил Русый выразил готовность Беларуси участвовать в объявленном грузинской стороной тендере по замене городских автобусов в Тбилиси и Батуми, а также поставлять в Грузию произведенные в Беларуси лифты.

Михаил Русый принимает участие в выставке Made in Belarus, которая открылась сегодня в Тбилиси в выставочном зале Expo Georgia. На протяжении четырех дней (с 20 по 23 марта) около 150 крупных белорусских компаний, оперирующих в самых разных сферах - от пищевой промышленности до машиностроения, представят грузинским потребителям и бизнес-компаниям передовые научно-технические изобретения, самые инновационные и перспективные проекты от новых материалов и биотехнологий до новаторских технологий картофелеводства и обжарки кофе.

В выставке участвуют такие флагманы экономики Беларуси, как Минский тракторный завод, "Гомсельмаш", Могилевский завод "Строммашина", Могилевский металлургический завод, "Коммунарка", "Криница", "Минск Кристалл" и др.-0-