Беларусь и Индонезия подпишут меморандум о сотрудничестве в машиностроительной отрасли

2 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меморандум о развитии сотрудничества и взаимной поддержке в развитии торгово-экономических отношений подпишут 3 февраля Национальный центр маркетинга МИД Беларуси и объединение Indonesia Trade, Tourism and Investment Club (ITTIC) в рамках белорусско-индонезийской видеоконференции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе центра.

Мероприятие состоится при поддержке посольства Беларуси в Индонезии и будет посвящено вопросам развития сотрудничества между странами в области машиностроения.

"Индонезия является очень важным партнером Беларуси в регионе Южной Азии. Демонстрируя устойчивые темпы экономического развития, эта страна входит в топ-20 крупнейших экономик мира. Кроме того, Индонезия занимает одну из ведущих позиций по объему внутреннего рынка с населением более 200 млн человек. Это страна с развитой индустрией, и у нас уже есть опыт поставок БЕЛАЗов и другой техники на этот рынок. Наша задача - расширять свое экономическое присутствие в данном регионе", - пояснил директор Национального центра маркетинга МИД Валерий Садохо.

Он отметил, что в Индонезии находится штаб-квартира АСЕАН, которая объединяет 10 стран Юго-Восточной Азии. "Это соглашение откроет для нас возможность на правовой основе активизировать контракты, обмениваться информацией по двусторонним экспортно-импортным поставкам и углублять сотрудничество между нашими странами", - подчеркнул директор.

В ходе видеоконференции состоятся презентации белорусских машиностроительных компаний и их представительств в Юго-Восточной Азии, таких как ОАО "АМКОДОР", BELAZIA PTE.LTD (представительство ОАО "БЕЛАЗ"), ООО СП "МАЗ Азия" (представительство ОАО "МАЗ") и Beltyre Asia Pte. Ltd. (представительство ОАО "Белшина").-0-