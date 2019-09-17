Беларусь и Япония договорились о промкооперации в производстве спортивной одежды

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Япония планируют реализовать проекты промышленной кооперации в сфере производства инновационной спортивной одежды. Такая договоренность достигнута на встрече представителей японского бизнеса с руководством концерна "Беллегпром", сообщили корреспонденту БЕЛТА в посольстве Беларуси в Японии.

Делегация официальных и деловых кругов Японии прибыла в Беларусь в преддверии второго Белорусско-японского экономического форума. Зарубежные гости посетили концерн "Беллегпром", ОАО "Камволь" и ОАО "Элема". Стороны обсудили расширение поставок товаров легкой промышленности Беларуси в Японию. "Достигнута договоренность о начале совместной работы по подготовке к презентации белорусской легкой промышленности в Токио и Сендае, а также о промышленной кооперации в сфере производства инновационной спортивной одежды", - уточнили в посольстве.

Состоялась встреча заместителя председателя Постоянной комиссии по экономической политике Палаты представителей Национального собрания Алексея Сокола с депутатом Палаты представителей парламента Японии Коичи Мацудаирой, в которой также принял участие посол Беларуси в Японии Руслан Есин.

Кроме того, Коичи Мацудаира в течение двух дней - 15 и 16 сентября - находился в Гомельской области, где ознакомился с деятельностью Гомельского государственного медицинского университета, посетил Полесский государственный радиационно-экологический заповедник и объекты историко-культурного наследия Беларуси.-0-