Беларусь и Канада обсудили сотрудничество в области сельского хозяйства

Во время видеоконференции. Фото МИД

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко в формате видеоконференции провел переговоры с представителями государственных учреждений и деловых кругов Канады о перспективах сотрудничества в области сельского хозяйства и продовольствия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

"Стороны предметно обсудили вопросы белорусско-канадской торговли сельскохозяйственной продукцией, возможности развития сотрудничества в рамках агропромышленных комплексов двух стран", - проинформировали в МИД.

С белорусской стороны в конференции приняли участие замминистра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, гендиректор ЗАО "МинскЭкспо" Владимир Булавицкий, директор Национального центра маркетинга и конъюнктуры цен Валерий Садохо, представители МИД, производственных и консалтинговых компаний. От канадской стороны участвовали представители Канадской ассоциации деловых связей с Евразией, Агентства по экспортному развитию, Канадской коммерческой корпорации, представители агропромышленного комплекса. Общее количество участников конференции превысило 40 человек.-0-