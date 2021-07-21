Беларусь и Казахстан подписали меморандум о взаимопонимании в сфере интеллектуальной собственности

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный центр интеллектуальной собственности Беларуси и Национальный институт интеллектуальной собственности Казахстана подписали сегодня меморандум о взаимопонимании. Свои подписи под документом поставили руководители двух организаций Владимир Рябоволов и Ербол Оспанов, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

"Меморандум о взаимопонимании предусматривает более тесное сотрудничество в сфере интеллектуальной собственности, в том числе обмен информацией и патентной документацией, обучение специалистов и взаимодействие по линии центров поддержки технологий и инноваций", - рассказали в пресс-службе.

Национальный центр интеллектуальной собственности (НЦИС) обеспечивает охрану прав на объекты интеллектуальной собственности, выполняет определенные законодательством функции патентного органа и подчиняется Государственному комитету по науке и технологиям Беларуси.

Национальный институт интеллектуальной собственности (РГП "НИИС") создан в соответствии с постановлением правительства Казахстана и является преемником национального патентного ведомства. Институт подчиняется Министерству юстиции Казахстана.-0-