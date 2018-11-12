Беларусь и Китай будут привлекать в индустриальный парк "якорные" брендовые компании

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Китай договорились о привлечении в индустриальный парк "якорных" брендовых компаний, сообщили БЕЛТА в Министерстве экономики по итогам визита белорусской делегации в Китай.

Министр экономики Дмитрий Крутой в Пекине принял участие в третьем заседании белорусско-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, а также провел 11-е заседание рабочей группы по вопросам Китайско-белорусского индустриального парка. Стороны подвели итоги реализации договоренностей за истекший период и определили задачи на ближайшую перспективу. В частности, договорились о расширении взаимной торговли, реализации плана по сопряжению экономик Беларуси и Китая, наращивании взаимных инвестиций и укреплении межрегиональных связей. "Кроме того, стороны разработают план по долгосрочному развитию индустриального парка "Великий камень", также поставлена задача по привлечению в парк "якорных" брендовых компаний", - добавили в Минэкономики.

На заседании рабочей группы по вопросам Китайско-белорусского индустриального парка было принято решение провести в 2019 году в "Великом камне" международный форум.

Белорусская делегация во время визита в Китай приняла участие в Белорусско-китайском деловом форуме, основные секции которого были посвящены экспортному и инновационному потенциалу Беларуси, инвестиционному климату страны, а также привлекательности туристических, образовательных и медицинских услуг Беларуси. Заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич презентовал экономический и инвестиционный потенциал Беларуси.

Руководство Минэкономики также приняло участие в официальной церемонии открытия Китайской международной выставки импорта в Шанхае, Международном экономическом форуме "Радужный мост", открытии Национальной экспозиции Беларуси, Форуме стратегического диалога между корпорацией "Чайна Мерчантс Групп" и АО "Дуйсбургер Хафен", а также во встречах с руководством отдельных провинций КНР.-0-