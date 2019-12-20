Беларусь и Китай намерены расширить сотрудничество в области аккредитации

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский государственный центр аккредитации (БГЦА) и Китайская национальная служба по аккредитации (CNAS) подписали меморандум о понимании, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Церемония состоялась по итогам встречи Чрезвычайного и Полномочного посла Беларуси в КНР Кирилла Рудого с генеральным секретарем Китайской национальной службы по аккредитации Сяо Цзяньхуа.

"Подписание меморандума будет способствовать дальнейшему сотрудничеству органов по аккредитации двух стран, создаст условия для преодоления технических барьеров в торговле", - отметили в пресс-службе.

Также 12 декабря в Белорусском государственном институте метрологии на встрече с делегацией Государственной администрации по регулированию рынка КНР (SAMR) рассматривались вопросы белорусско-китайского взаимодействия в сфере метрологии.-0-