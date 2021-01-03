Беларусь и Китай укрепят сотрудничество в развитии парка "Великий камень" - Янь Ган

3 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" является хорошей площадкой не только для международных инвестиций, но и ярким проявлением дружбы между КНР и Беларусью. Об этом в интервью агентству Синьхуа рассказал генеральный директор СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Янь Ган, сообщает БЕЛТА.

Подводя итоги 2020 года, Янь Ган назвал его первым годом высококачественного развития. "В 2020 году построены и приняты в эксплуатацию четыре внутриквартальные дороги, которые ведут к объектам, расположенным на территории первой очереди освоения парка, - отметил он. - В настоящее время совокупный объем инвестиций в инфраструктуру индустриального парка достиг $263 млн. В 2020 году в парке построены три новых типовых производственных корпуса, еще один строится. Всего завершены или возводятся девять производственных корпусов".

Янь Ган также обратил внимание, что COVID-19 не помешал привлечь 13 новых резидентов в минувшем году. Всего на данный момент в парке зарегистрированы в качестве резидентов 68 компаний из 14 стран с общим объемом заявленных инвестиций более $1,2 млрд. И 30 предприятий в парке уже введены в эксплуатацию.

Знаковым событием он назвал ввод в эксплуатацию Китайско-белорусского инновационного центра коммерциализации научно-технических достижений, который построен за счет средств технико-экономической помощи КНР.

По мнению гендиректора, тяжелые испытания в виде пандемии COVID-19 только укрепили сотрудничество Китая и Беларуси. "Наши государства совместно противостоят этому заболеванию, делятся опытом друг с другом, в том числе в рамках парка", - отметил Янь Ган. Он убежден, что "индустриальный парк "Великий камень" будет передовой пилотной площадкой в Беларуси по сотрудничеству и в области медицины, фармацевтики".

"Страны продолжат взаимодействовать в области профилактики, контроля заболевания и, конечно же, в рамках индустриального парка. В приоритете также будет поддержка инвестиционных проектов резидентами. Важный момент - будет разработана программа высококачественного развития индустриального парка и начата разработка технико-экономических обоснований на объекты, которые расположатся на территории второй очереди освоения парка. Будет продолжено использование средств китайской технико-экономической помощи для развития "Великого камня". Планируется расширить отрасли производства для привлечения инвестиций, активизировать продвижение создания платформы регионального научно-исследовательского сотрудничества. Приоритетным будет и дальнейшее повышение эффективности и качества услуг, оказываемых резидентам парка по принципу "одной станции", расширение цифровизации, совершенствование обмена информацией и статистическими данными между двумя странами", - сказал Янь Ган.-0-